Perugia, dalla Fondazione Cassa risparmio 11.5 milioni di euro per il territorio

PERUGIA – Sostegno per far fronte alle maggiori fragilità e innovazione per generare sviluppo.Si muove su questo doppio binario il Documento programmatico previsionale 2022 della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, lo strumento in cui trovano attuazione le finalità e gli obiettivi strategici annuali dell’ente. Alla luce di un anno ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ma anche da una ripresa generalizzata dell’economia e dei mercati, per l’attività erogativa sono stati stanziati 11,5 milioni di euro.

Come sono distribuite le risorse Le risorse saranno così distribuite: 3,2 milioni alla promozione e solidarietà sociale; 2,2 milioni alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e culturale; 1,9 milioni; allo sviluppo e valorizzazione del territorio; 1,5 milioni alla ricerca e sviluppo; 900mila euro al lavoro; 40mila euro al contrasto alla diffusione di comportamenti a rischio. Infine 1 milione di euro è destinato alla Richieste libere e alle iniziative con altre Fondazioni. Nel corso del 2022 verranno pubblicati cinque bandi a tema. Il primo bando, pubblicato, per il quale sono stati stanziati 600mila euro, è indirizzato a sostenere “Eventi culturali” attraverso la promozione di iniziative per la valorizzazione del territorio.