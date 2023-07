Perugia, dalla Corte dei conti massima attenzione sui progetti del Pnrr

PERUGIA – Una soglia di attenzione che sarà ancora altissima quella della Procura regionale in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. A sottolinearlo è stato giovedì il Procuratore regionale della Corte dei conti, Rosa Francaviglia, nel corso della requisitoria sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2022. “Si prende atto – ha commentato Francaviglia -dell’istituzione da parte dell’amministrazione regionale di una cabina di regia politica, di un coordinamento tecnico e di una task force operativa. Inoltre, è stata individuata la figura di un responsabile dell’esecuzione del Pnrr nella figura del dirigente responsabile del servizio pianificazione e coordinamento dei fondi europei e nazionali”.

Azioni importanti

Come segnalato poi dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria, dall’elaborazione dei dati trasmessi dalla Regione al 31 marzo 2023 risulta un totale di 289 progetti di cui 15 privi di un correlato Cup, cinque revocati e 55 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, mentre quelli avviati sono 180, pari al 62% del totale. I finanziamenti dei progetti – sottolinea ancora la sezione – ammontano ad un totale di circa 269 milioni di euro, di cui la parte preponderante è relativa ai progetti della Missione numero 6 salute (102 progetti). “Su questo tema – ha affermato anche il presidente della sezione, Antonello Colosimo – ci sono state azioni importanti, impegni di risorse, progetti presentati, stati di avanzamento che danno il senso di una azione dinamica. Altri progetti invece sono stati rimodulati o ancora in via di perfezionamento”.