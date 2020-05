Perugia, da lunedì torna la Ztl e le strisce blu a pagamento: rapre sportello Tari

PERUGIA – Con la Fase 2 a partire da lunedì 18 il Comune di Perugia fa ripartire il minimetrò e anche Ztl e anche le strisce blu tornano alla normalità. Da lunedì le misure straordinarie di modifica degli orari della Zona traffico limitato in centro storico e della sospensione del pagamento della sosta nelle aree a parcometro, adottate nel periodo dell’emergenza con le ordinanze 541 del 14 aprile e 582 del 30 aprile, termineranno. Pertanto, si ricordano le modalità di accesso alla Ztl (https://www.comune.perugia.it/pagine/ztl-zona-a-traffico-limitato) come segue: Via del Roscetto:

tutti i giorni

– accesso consentito dalle 16.00 alle 20.00

– accesso vietato dalle 20.00 alle 16.00 del giorno successivo

Corso Bersaglieri

Giorni Feriali

– accesso consentito dalle 21.00 alle 14.00 del giorno successivo

– accesso vietato dalle 14.00 alle 21.00

Giorni Festivi

– accesso vietato dalle 00.00 alle 24.00

Corso Garibaldi:

Giorni Feriali

– accesso consentito dalle 13.00 alle 24.00

– accesso vietato dalle 00.00 alle 13.00

Giorni Festivi

– accesso consentito dalle 7.00 alle 24.00

– accesso vietato dalle 00.00 alle 7.00

Accessi di via Campo Battaglia, via Battisti, via della Sposa, via Appia, via San Sebastiano

Dal lunedì al venerdì

– accesso consentito dalle 13.00 alle 24.00

– accesso vietato dalle 00.00 alle 13.00

Sabato, domenica e festivi

– accesso consentito dalle 7.00 alle 24.00

accesso vietato dalle 00.00 alle 7.00

Essendo in corso i lavori alle scale mobili di via dei Priori, per agevolare l’ingresso e l’uscita dalle scuole della zona la Giunta comunale con atto n. 77 del 04.09.2019 ha deliberato di di modificare in via temporanea fino al 30.06.2020, l’orario di apertura della Z.T.L. del Centro Storico, limitatamente ai varchi di accesso di via della Sposa e di Via Cesare Battisti, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, secondo i seguenti orari:

Varco di Porta S. Susanna (via della Sposa):

– divieto di transito e sosta nella Z.T.L. dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Varco di Via C. Battisti:

– divieto di transito e sosta nella Z.T.L. dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Accesso di via Masi libero h24 solo nel corridoio da via Masi a Piazza Italia

Nuovi Varchi di Via Fanti, Via del Parione, Via Bonazzi, Via Baglioni

Dal lunedì al venerdì

– accesso consentito dalle 13 alle 24

– accesso vietato dalle 00.00 alle 13.00

Sabato, domenica e festivi

– accesso consentito dalle 7.00 alle 24.00

– accesso vietato dalle 00.00 alle 7.00

Si ricorda, inoltre, che le aree a parametro torneranno a pagamento come già previsto. Sportelli Tari Riaprono al pubblico gli Sportelli Tari di Perugia, Torgiano, Todi e Bastia Umbra: dopo la riapertura dei Centri di Raccolta Comunali, Gesenu si muove per attivare un altro servizio in questa Fase 2 dell’emergenza Covid-19. A Perugia, lo Sportello di Front Office Tari, situato in Via Settevalli – Perugia, riaprirà al pubblico da lunedì 18 maggio su appuntamento e con i seguenti orari di apertura: Lunedì 09.00 – 13.00 / Martedì 09.00 – 13.00 e 15.00 -17.00 / Mercoledì 15.00 – 17.00 / Giovedì 15.00-17.00 / Venerdì 09.00 – 13.00. L’ufficio rimarrà chiuso soltanto nei giorni 1 e 2 Giugno. In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, il servizio presso lo sportello Tari di Perugia verrà svolto su appuntamento.

Per prenotare l’appuntamento potete contattare i seguenti numeri a seconda dell’esigenza: NUMERO TARI 075-0440899 per la GESTIONE DELLE PRATICHE TARI o NUMERO VERDE 800-667036 (DA RETE FISSA) e 075-5917125 (DA RETE MOBILE): per il RITIRO DI CONTENITORI, SACCHI, RICONSEGNA MASTELLI.

A Torgiano, lo sportello Tari riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il seguente orario di apertura Martedì dalle 15.00 alle 17.00, mentre a Bastia Umbra Sportello URP di Bastia, situato in Piazza Matteotti, riaprirà da martedì 19 maggio ed effettuerà il solito orario di apertura: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, si invitano pertanto gli utenti ad attendere il proprio turno fuori dall’ufficio e di munirsi degli appositi dispositivi di sicurezza. Si ricorda a tutti i cittadini che ogni pratica, salvo il ritiro di contenitori per la raccolta, può essere svolta attraverso i canali telematici che potete consultare sul sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al vostro comune di riferimento.