Perugia, dà la caccia al suo aggressore brandendo un coltello da cucina

PERUGIA– Un uomo di 37 anni, residente a Perugia e di origini colombiane è stato fermato alle 5 di sabato dagli agenti della polizia di Stato di Perugia in piazza IV Novembre. Agli agenti era stata segnalata la presenza di un uomo, visibilmente agitato, che si aggirava brandendo un grosso coltello da cucina. La persona che aveva allertato la Polizia aveva riferito poi di averlo visto allontanarsi verso piazza Matteotti. Raggiunto l’uomo, seduto sui gradini della Cattedrale, è stato perquisito.

Coltello di circa trenta centimetri

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di un coltello di circa 30 centimetri poi sottoposto a sequestro. Sentito in merito al suo comportamento, ha riferito di aver avuto una violenta lite con un ragazzo straniero che lo aveva percosso con pugni al volto. A quel punto, dopo aver recuperato il coltello presso il proprio domicilio, era ritornato in piazza alla ricerca dell’aggressore. Accompagnato in questura, al termine delle attività di rito, il trentasettenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere e minacce.