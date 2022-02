Perugia, dà in escandescenze: inseguimento sul terrazzo, poi finisce in manette

PERUGIA – Finisce in manette un trentasettenne di origine extracomunitaria residente a Perugia, mentre a Fontivegge ha dato in escandescenza, colpendo i poliziotti che lo stavano fermando. Alla vista agenti infatti l’uomo ha iniziato a urlare e gesticolare contro di loro, rifiutandosi di esibire i documenti. In evidente stato di alterazione, ha poi scavalcato una ringhiera ed è saltato giù dal un parapetto, dandosi alla fuga.

Rincorsa sul terrazzo.

A quel punto va in onda una scena da film, coi poliziotti che lo hanno rincorso e raggiunto su un terrazzo alto circa 8 metri: il 37enne ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se i poliziotti si fossero avvicinati. C’è voluto molto impegno e molta pazienza per calmarlo, poi gli agenti, approfittando di un suo momento di distrazione, lo hanno afferrato riportandolo oltre il parapetto. L’uomo però è riuscito a divincolarsi, colpendo i poliziotti,, rischiando di precipitare nel vuoto insieme a loro. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e un’altra pattuglia della Volante. Alla fine è stato riportato alla calma e trasportato in ospedale dove è risultato positivo agli stupefacenti.