Perugia, dà in escandescenze in strada con un coltello: 40enne arrestato

PERUGIA – I carabinieri di Perugia hanno arrestato un quarentenne che in zona Elce ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari, intervenuti sul posto dopo le chiamate di alcuni cittadini preoccupati per il comportamento dell’uomo. Lui ha opposto resistenza ai carabinieri che alla fine l’hanno bloccato usando lo spray urticante per poi arrestarlo in flagranza di reato.

Accusa Identificato, l’uomo è risultato di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, anche se il quarantenne non ha voluto fornire i documenti ai militari, che lo hanno denunciato anche per il rifiuto in questione, mentre dalla perquisizione personale è spuntato un coltello da cucina che gli è costata anche l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il quarantenne arrestato è stato ristretto in caserma fino a domenica quando è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.