Perugia, Cosmi: “Giocare le partite senza pubblico è una vera infelicità” (VIDEO)

PERUGIA – In attesa di tornare in campo, il tecnico del Perugia Serse Cosmi si è confidato in una videochat con l’ex campione di pallavolo Giacomo Sintini. Si è parlato, naturalmente del momento del calcio.

“Nessuno avrebbe scelto di fare l’allenatore o il giocatore all’idea di farlo con gli spalti deserti ed è vero che io eo scettico sul fatto di tornare in campo – dice l’allenatore del Perugia – e adesso che sto annusando di nuovo l’aria sono invece felice. L’infelicità vera però è tornare in campo senza pubblico. Credo sia giusto riportare la gente allo stadio in maniera parziale e graduale, ma deve tornare”.

Festa per il Perugia. Non manca un pensiero per i 115 anni del Grifo. “Già dalla mattina la società ha appeso bandiere – dice – e striscione per fare gli auguri al Perugia, ma quella della sera è stata una cosa stupenda: i tifosi hanno organizzato, sempre secondo le direttive, una festa di compleanno unica, speciale, pulita, con lo stadio illuminato dalle torce. Sento parlare degli ultras sempre e solo in maniera negativa, a me invece fanno più paura tante tribune più delle curve. Vorrei mandassero in giro, che facessero vedere a tutti, quella manifestazione perché c’è tanta passione, i tifosi oggi sono distanti e vorrebbero essere vicini. Mi fa riflettere su quanto ci mancheranno nelle nostre partite.Riportiamo la gente allo stadio anche in maniera parziale, perché è disarmante per chi ama questo sport viverlo con le porte chiuse, non potrò mai vivere il mio mestiere senza sostenitori. Nessuno avrebbe scelto di fare il giocatore o l’allenatore sapendo di farlo senza i tifosi. Spero che presto possano riportare, in sicurezza, le persone negli stadi ed anche al Curi”.