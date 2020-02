Perugia, Cosmi carica i suoi prima del big match col Frosinone: “Bisogna resettare”

PERUGIA – La parola d’ordine è resettare. Questo ha detto Serse Cosmi alla vigilia della partita di domani in casa del Frosinone allenato da Alessandro Nesta: “A oggi solo una squadra su venti può ritenersi pienamente soddisfatta – ha detto il mister – Il momento è chiave del campionato, bisogna rimanere in certe posizioni: se prendi fiducia e consapevolezza puoi migliorare, l’aspetto negativo è che se fai male puoi essere risucchiato”.

Stimoli “I giocatori – ha continuato – devono capire quello che hanno dentro, quello che voglio io da loro. Questo è un gruppo che va stimolato costantemente, non dico frustrato, ma ha per indole la tendenza non dico ad appiattirsi però a considerare positive cose normali. Devono iniziare a capire che le cose positive è la normalità”.

Alternative “Io vorrei fare un certo tipo di calcio, il 3-5-2 ha concetti chiari – ha proseguito – gli interpreti fanno la differenza. Bisogna trovare alterative e giocatori funzionali, che nel nostro sistema di gioco sono tre. Devo capire quali sono quelli giusti in poche parole, ma c’è stato anche poco tempo tra nuovi arrivi e rientri”.