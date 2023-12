Perugia, cordoglio del mondo politico per la morte di Enzo Santucci

PERUGIA – Cordoglio del mondo politico ed istituzionale umbro per la morte di Enzo Santucci, 74 anni, che a Perugia ha avuto importanti ruoli come amministratore pubblico e dirigente regionale. Per il senatore del Pd Walter Verini “se ne va una persona perbene, che per tutta la vita ha onorato quel cognome ereditato da un padre come Giacomo Santucci, figura straordinaria e specchiata della scuola, della politica e del governo locale”. Anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi, a nome dell’amministrazione comunale, esprime il più sentito cordoglio per la morte di Santucci. Il quale ha ricoperto, in particolare, le cariche di assessore presso la Provincia di Perugia, di assessore allo sviluppo economico del Comune nel mandato 1999-2004, per poi svolgere le funzioni di consigliere comunale in quello successivo. È stato anche dirigente al commercio della Regione Umbria e presidente dell’ex Atam e di Gesenu.