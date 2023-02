Perugia, coppia prende 23 mila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto

PERUGIA – Ancora un raggiro sul reddito di cittadinanza. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al termine di una attività d’indagine con la collaborazione dei militari di Ponte Pattoli, hanno denunciato due conviventi, una donna, lei 44 anni e lui 62 anni, entrambi residenti a Perugia, per aver percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza.

Ulteriori accertamenti

Tutto ha inizio a seguito di una segnalazione da parte dei militari di Ponte Pattoli al Nucleo Ispettorato del Lavoro, avendo notato che i due, benchè avessero dichiarato di vivere in due abitazioni distinte, in realtà convivevano dal 2016. Questo è stato il primo campanello d’allarme che ha permesso di eseguire ulteriori accertamenti scoprendo che la donna, all’atto della presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, aveva omesso di riferire circa il suo stato di detenzione, prima in carcere e poi ai domiciliari, per circa tre anni e di essere stata assunta come dipendente con un contratto a tempo determinato, percependo così indebitamente poco più di 9 mila euro.

Falsa dichiarazione

Stesso discorso per il 62enne che da maggio 2020 a ottobre 2021 e da dicembre dello stesso anno fino a gennaio 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di poco di 14 mila euro, indicendo in errore l’Inps dichiarando falsamente di vivere presso un domicilio che notoriamente a Perugia viene indicato dai senza tetto.