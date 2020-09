Perugia, coppia di pregiudicati fermati a Fontivegge con quattro coltelli e spray urticante in auto

Pregiudicato Lui è invece pregiudicato per reati inerenti il patrimonio, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, consumati anche con l’utilizzo di due false identità e mai censito nel territorio nazionale. In più risultavano a proprio carico due divieti di dimora nella Regione Umbria. Da una perquisizione all’interno dell’auto non è stata rinvenuta droga ma nel cassetto del cruscotto sono stati trovati 4 coltelli pieghevoli ed una bomboletta di spray urticante non a norma. Sono stati entrambi denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. A carico della donna è stata avanzata proposta di foglio di via obbligatorio verso il Comune di domicilio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia. A carico di lui sono stati attivate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.