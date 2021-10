Perugia, convenzione tra Regione e Università per Stranieri all’insegna della sinergia

Rilancio dell’Ateneo

Una Università che per Tesei “è fiore all’occhiello della città e della regione e deve tornare ad essere ai livelli che le spettano”. “Iniziamo – ha detto – un percorso per rilanciare l’Ateneo con questo primo protocollo, cui ne seguiranno altri, che darà la possibilità ai nostri dipendenti di partecipare ai corsi”. Per la presidente fondamentale è “rimettere al centro il tema della formazione professionale e dell’istruzione” ed oggi l’Umbria “ha opportunità importanti che non può perdere e al centro di questo cammino di sviluppo c’è senza dubbio la formazione e quindi le nostre realtà universitarie”. Anche il rettore De Cesaris ha parlato di un “percorso intrapreso per rafforzare i legami con la Regione e il territorio, dopo la convenzione firmata anche con Anci Umbria”. “Vogliamo declinare il ruolo storico della nostra istituzione a beneficio territorio” ha affermato. “E’ importante collaborare – ha aggiunto – e fare sistema e non solo a parole e in maniere teorica. Con audacia dobbiamo mettere in campo iniziative sinergiche perché solo così questo nostro sistema può decollare”.