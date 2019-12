Perugia, controlli serrati dei carabinieri in tutta la città: 11 multe e 126 identificati

PERUGIA – È di undici multe per violazioni al Codice della strada e 126 persone identificate il bilancio dei controlli, rafforzati in questi giorni di festività natalizie, fatti dai carabinieri della Compagnia di Perugia nella zona di Perugia. In tutto nell’acropoli e negli altri quartieri sono stati impiegati 48 militari a bordo di 20 auto. Nel complesso sono stati controllati anche nove negozi e 81 veicoli, mentre un uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Nel giorno della vigilia intanto il comandante del Nor di Perugia (il Nucleo operativo e radiomobile), Urbano Marrese, è stato promosso capitano. La notifica gli è stata fatta dal comandante provinciale Giovanni Fabi che ha provveduto, come da rituale, anche ad apporre le insegne sull’uniforme.