Perugia, controlli a campione su un volo dall’Albania: passeggeri con alimenti non autorizzati

PERUGIA – Un controllo a campione su un volo proveniente dall’Albania e atterrato all’aeroporto di Perugia ha portato al sequestro di 11 chilogrammi di cibo non rispondente alle normative nazionali. Si tratta prevalentemente di preparati a base di carne che erano privi di etichetta e quindi della possibilità di tracciarne la produzione e la provenienza. L’agenzia delle dogane è intervenuta in collaborazione con la guardia di finanza. I passeggeri non hanno potuto portare con se quanto avevano trasportato fino in Italia. La merce infatti è stata sequestrata e distrutta.