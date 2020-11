Perugia, contro la Samb basta un pareggio: i grifoni fanno 1-1

SAMBENEDETTESE-PERUGIA 1-1

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Nobile, D’Ambrosio, Enrici, Di Pasquale, Botta, D’Angelo (16′ st Nocciolini), Shaka Mawuli, Angiulli, Scrugli, Lescano (16′ st Bacio Terracino), Liporace (27′ st Malotti). A disp: Laborda, Biondi, Occhiato, Rocchi, Serafino, Masini, De Goicoechea, Lavilla, De Ciancio. All. Zironelli

PERUGIA (3-5-2): Fulignati, Sgarbi, Monaco, Rosi, Favalli, Dragomir, Moscati (44′ st Vanbaleghem), Sounas (28′ st Falzerano), Cancellotti, Melchiorri, Murano (20′ st Bianchimano). A disp. Bocci, Baiocco, Angella, Burrai, Konate, Lunghi, Tozzuolo. All. Caserta

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza (Alberto Zampese di Bassano del Grappa – Andrea Torresan di Bassano del Grappa) IV° ufficiale: Niccolò Turrini di Firenze

RETI: 20′ pt Botta (rig.), 39′ pt Melchiorri

NOTE: ammonito Sgarbi, Angiulli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un punto riesce a portare a casa il Perugia dalla trasferta sul campo della Sambenedettese. Un Grifo arrivato nella Marche rimaneggiato a causa delle assenze davute al momento non proprio felice dal punto di vista sanitario ma che alla fine è riuscito a far proseguire la sua scia di risultati utili consecutivi. Si decide tutto nel primo tempo: prima Botta dal dischetto porta in vantaggio i padroni di casa, quindi Melchiorri di testa non sbaglia e manda la sfera nella porta avversaria. Quello di oggi è un punto che ha il suo valore.

Primo tempo Al 12′ Perugia in attacco con Melchiorri che però si vede parare da Nobile il suo tiro. Al 19′ con una trattenuta Sgarbi mette a terra in area di rigore Mawuli: il signor Vigile non ci pensa troppo e assegna il penalty per la squadra di casa. Dagli undici metri Botta non sbaglia e i marchigiani si portano in vantaggio. Al 27′ al termine di una azione prolungata a pochi passi dalla porta della squadra di casa Murano prova il tentativo spedendo la sfera fuori di poco. Al 28′ Fulignati para una conclusione di Lescano. Al 39′ il Perugia riporta la situazione in parità: Cancellotti serve da sinistra un traversone per Melchiorri che colpisce di testa e mette in rete la palla dell’1-1. Al 47′ vengono sospese le ostilità tra le due formazioni e si va negli spogliatoi per la pausa.

Secondo tempo Si torna a battagliare sul rettangolo verde e dopo 10′ è la Samb a rompere l’equilibrio. Su un colpo di Botta Fulignati fa gli straordinari e difende il suo fortino. Al 62′ sono I grifoni a rendersi pericolosi e ad andare vicini all’1-2 con Melchiorri che di sinistro costringe Nobile a effettuare una parata miracolosa. Al 65′ Terracino ci prova da fuori ma il suo tiro finisce ampiamente fuori. Il secondo tempo non riserva altre azioni degne di nota. A entrambe le formazioni sta bene il pareggio e al 91′ arriva il triplice fischio che fa terminare la gara sull’1-1.