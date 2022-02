Perugia, contro il caro bollette il Comune spegne Palazzo dei Priori e Fontana maggiore

PERUGIA – Palazzo dei Priori e la Fontana maggiore giovedì, a partire dalle 20, rimarranno spenti per protesta contro il caro bollette che riguarda non solo famiglie e aziende, ma anche le amministrazioni. A deciderlo è stato il Comune di Perugia, che aderisce così alla protesta simbolica indetta dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni secondo la quale i rincari peseranno per almeno 550 milioni di euro su una bolletta elettrica che oscilla tra gli 1,6 e gli 1,8 miliardi di euro. “Con quasi 36 miliardi di euro di extra costo nel 2022, il caro bollette pesa sui bilanci delle imprese italiane, delle famiglie e anche sul nostro ente – dice l’assessore Gabriele Giottoli. Rispetto al 2019, nel giro di 3 anni, il costo delle bollette è pressoché raddoppiato. Un incremento che ci costringerà a molte valutazioni sia in termini di riduzione dei costi sui nostri servizi che negli interventi futuri”.