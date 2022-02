Perugia, continua la cavalcata del Grifo: arriva il successo sul Cosenza (1-2)

COSENZA-PERUGIA 1-2 (0-1)

COSENZA (3-5-2):31 Matosevic, 55 Hristov, 5 Rigione (11′ st 20 Millico), 23 Camporese; 92 Situm, 36 Kongolo (1′ st 34 Florenzi), 4 Carraro, 77 Ndoj, 94 Liotti (23′ st 25 Gerbo), 95 Laura (11′ st 10 Caso), 32 Larrivey (18′ st 7 Pandolfi). A disp.: 24 Sarri, 6 Boultam, 14 Tiritiello, 15 Vaisanen, 16 Venturi, 27 Bittante, 42 Voca. All.: Roberto Occhiuzzi

PERUGIA (3-5-2): 22 Chichizola, 2 Rosi, 5 Angella, 9 De Luca (30′ st Olivieri), 10 Matos (18′ st 7 Carretta), 13 Beghetto, 16 Ghion (18′ st 6 Segre), 18 D’Urso (18′ st 25 Santoro), 23 Falzerano, 28 Kouan, 32 Zanandrea (35′ st 39 Sgarbi). A disp.: 31 Megyeri, 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 14 Murgia, 15 Dell’Orco 21 Curado, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Michele Lombardi di Brescia e Stefano Liberti di Pisa) – IV Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

RETI: 33′ pt Matos, 11′ st D’Urso, 25′ st Camporese (C)

NOTE: ammonito Ghion, Olivieri, Carretta, Rosi, Gerbo

COSENZA – Terza vittoria consecutiva per il Perugia che festeggia il successo contro il Cosenza. Altri tre punti chiave per gli uomini di Alvini che lottano e portano a casa il successo in terra calabrese con 1-2 che significa tanto. A mandare in vantaggio i biancorossi al 33′ è Matos. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di D’Urso al 13′. Ad accorciare le distanze è Camporese per i padroni di casa ma ormai è troppo tardi. Il Grifo celebra il bis e continua a sorridere.

Primo tempo Al 7′ Chichizola mette una pezza su un tiro insidioso di Laura. Al 13′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Rosi colpisce di testa mandando la sfera alta di un soffio sopra la porta rossoblù. Al 15′ D’Urso crossa per Ghion che non riesce a colpire da distanza ravvicinata. Al 16′ ancora Grifo con una incornata di De Luca catturata da Matosevic Al 23′ brividi per il Grifo con l’ex Carraro che tira dopo un errore difensivo dei biancorossi: la sfera viene salvata in corner. Al 27′ ci prova Ndoj che trova pronto l’estremo degli umbri alla parata. Al 29′ per il Perugia è Matos a cercare la via del gol ma viene fermato dalla difesa calabrese che manda la palla in angolo. Al 32′ si sblocca il risultato in favore della squadra di Alvini: lancio lungo di Beghetto, De Luca serve l’assist per Matos e il brasiliano la mette in rete superando le resistenza di Camporese e Hristov. E’ 0-1. Al 35′ a tentare il bis è De Luca ma la sua incornata viene fatta preda del portiere cosentino. Al 40′ un sinistro da fuori area di Situm viaggia altissimo sopra la traversa perugina. La squadra di casa si rende pericolosa sfiora l’1-1: Laura calcia e Chichizola para di ginocchio; sulla ribattuta si fionda Ndoj che manda spara di poco a lato. Si va meglio spogliatoi per l’intervallo col Grifo in vantaggio.

Secondo tempo Al 3′ Chichizola blocca in due tempi una punizione battuta da Liotti. Angella al 4′ va di testa ma la sfera va out. Al 10′ I grifoni concedono il bis: Falzerano ruba palla a un difensore avversario e crossa al centro per D’Urso che è impeccabile nel segnare lo 0-2. Al 14′ Matosevic salva sulla riga una girata di Angella derivante da un calcio d’angolo. Al 15′ il portiere del Grifo blocca Caso. Al 25′ i calabresi accorciano le distanze con Camporese. Al 32′ suggerimento di Carretta per De Luca che viene parato. All’81’ Chichizola fa gli straordinari e salva il risultato. All’89’ Gerbo ci prova dalla lunghissima distanza ma non impensierisce la difesa perugina. Non c’è tempo per gli ultimi sussulti dei silani. Arriva il triplice fischio e il Perugia continua a sorridere.