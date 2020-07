Perugia, concerto jazz sull’albero, per celebrare la ripartenza

PERUGIA – Musica, natura, cultura e sostenibilità ambientale sono i temi conduttori del concerto ‘Two for tree and orchestra’, un evento “della ripartenza” con protagoniste le note di Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Daniele di Bonaventura (bandoneon) e l’Orchestra da camera di Perugia ma anche un grande albero. Perché i due musicisti suoneranno seduti sui rami del cedro al centro del cortile del rettorato dell’Università del capoluogo umbro e l’orchestra disposta attorno al tronco.

Il 19 luglio quindi, alle 20.30, all’interno dell’iniziativa “Jazz goes to University”, l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz hanno voluto mettere insieme due grandi musicisti, tra i più creativi jazzmen italiani, come Fresu e di Bonaventura, particolarmente sensibili ai temi ambientali; un albero, caro a generazioni di studenti; l’Orchestra da Camera di Perugia, che con i due jazzmen ha già collaborato in progetti molto riusciti (per esempio, Altissima Luce, rilettura del Laudario di Cortona).