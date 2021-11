Perugia, con una mazza chiodata distrugge la macchina della vicina

Il giovane armato

Il giovane armato di un bastone all’estremità del quale aveva fissato diversi chiodi ha distrutto i vetri dell’auto, ammaccato la carrozzeria in diversi punti e lasciato decine di rigature sulle fiancate, per poi abbandonare la mazza chiodata in un giardinetto, dove è stata recuperata. All’arrivo degli agenti il 39enne, però, era rientrato in casa e qui è stato prelevato e portato in questura dove è stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La Procura di Perugia, informata dell’accaduto, ha disposto il carcere come aggravamento della misura cautelare.