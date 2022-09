Perugia, con un furgone rubato entrano in una azienda: scoperti si danno alla fuga

PERUGIA – La scorsa notte, gli agenti di Polizia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in Strada Vestricciano Genna dove il titolare di un’azienda aveva segnalato un guasto sospetto al sistema elettrico. Gli operatori, giunti in prossimità del piazzale antistante all’attività, hanno notato un autocarro intento a fare manovra. Insospettiti, hanno quindi puntato il faro direzionale della volante verso il veicolo al fine di procedere al controllo degli occupanti. Vistisi scoperti, hanno subito abbandonato l’autocarro e, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, si sono dati alla fuga nelle campagne vicine. A nulla è servito l’inseguimento degli agenti. I due uomini, infatti, sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

I poliziotti, a quel punto, hanno effettuato un’ispezione del veicolo constatando che non conteneva alcuna refurtiva al suo interno. Dagli ulteriori accertamenti, gli operatori hanno appreso che si trattava di un autocarro il cui furto era stato denunciato lo scorso 31 agosto. Non riuscendo a contattare il proprietario, gli agenti hanno chiesto l’intervento di una ditta di soccorso autostradale che ha provveduto a trasportare il veicolo in Questura, in attesa della riconsegna al titolare. Un sopralluogo all’interno dell’azienda ha inoltre consentito ai poliziotti di constatare che i due uomini avevano forzato un distributore di snack per accedere al contenitore delle monete. Alla luce di quanto accaduto, sono state avviate delle attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili del furto.