Aveva pistola, fucile e munizioni nell’auto: sequestro e arresti domiciliari

PERUGIA – Tutto è capitato con una segnalazione della centrale operativa alla pattuglia dei carabinieri per la presenza di un’auto parcheggiata nei pressi di un’azienda. C’è un uomo che carica della merce. I militari di Ponte San Giovanni sono presto sul posto e, all’interno dell’auto, individuano un’arma. Decidono quindi di approfondire con una perquisizione. Al termine della quale le armi saranno tre un fucile “Benelli”, una pistola “Beretta” cal. 7.65 e una rivoltella “Eig”. E 125 proiettili di vario calibro. L’uomo stava compiendo un trasferimento di materiale dall’ufficio nel quale lavorava e, queste armi, ma anche le munizioni, non risultano registrate. L’uomo è stato accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari. Arresto confermato in udienza direttissima. E’ stato rimesso in libertà.