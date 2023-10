Perugia, con la Recanatese è solo 0-0

RECANATESE-PERUGIA 0-0

RECANATESE (3-5-2): 1 Meli, 2 Veltri, 4 Prisco (39′ st 24 Raparo), 7 Senigagliesi (25′ st 17 Egharevba), 8 Carpani, 9 Melchiorri, 10 Sbaffo, 13 Ricci, 14 Ferrante, 16 Morrone (37′ st 21 Giampaolo), 25 Logobardi. A disp: 12 Tiberi (GK), 22 Mascolo (GK), 3 Quacquarelli, 11 Lipari, 23 Marinacci, 30 Canonici, 37 Ferretti, 54 Peretti. All.: Giovanni Pagliari

PERUGIA (4-3-3): 12 Adamonis, 3 Cancellieri (1′ st 71 Bozzolan), 4 Iannoni (1′ st 11 Seghetti), 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Vazquez (18′ st 26 Santoro), 10 Matos, 16 Bartolomei, 23 Lisi, 28 Kouan (39′ st 21 Cudrig), 94 Mezzoni (18′ st 7 Paz). A disp: 22 Furlan (GK), 17 Ebnoutalib, 20 Ricci, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 84 Giunti, 91 Souare. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila (Domenico Castro di Livorno e Matteo Cardona di Livorno) IV° UFFICIALE: Gianluca Guitaldi di Rimini.

NOTE: serata mite. Presenti 1339 spettatori, di cui 402 ospiti. Espulso al 10′ st il vice allenatore della Recanatese Pesaresi. Ammoniti Kouan, Cancellieri, Veltri. Al 6′ st Meli para rigore a Vazquez

RECANATI (Macerata) – Il risultato non è stato quello atteso. I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Recanatese dei grandi ex Pagliari e Melchiorri. Una gara completamente sottotono. I grifoni danno il massimo nei primi 25’, poi la concentrazione è scesa in maniera abbastanza repentina. Troppi momenti trilling, con gli uomini di Baldini costretti a rincorrere i padroni di casa. Non sono mancate le occasioni sciupate, prima fra tutte il rigore sbagliato da Vazquez al 49’. Nel grigiore della serata spicca solo il ritorno di Adamonis, fondamentale per la conquista del punto scialbo proveniente dalla trasferta marchigiana.

Primo tempo Passate le tre giornate di squalifica torna tra i pali Adamonis. Sulle fasce Baldini sceglie Mezzoni e Cancellieri, a centrocampo Iannoni e Seghetti davanti. Lisi scambia con Cancellieri al 1’: la difesa casalinga spazza via. Al 3’ Sbaffo dalla lunghissima e nulla di fatto per i giallorossi. Carpani al 5’, dopo un assist di Longobardi, fugge senza problemi verso la porta del Grifo; fortunatamente c’è San Adamonis con il braccio destro a salvare il proprio fortino. Al 15’ una punizione di Bartolomei si infrange sulla barriera marchigiana. Kouan si becca la prima ammonizione del match causa proteste. E’ il 20’ Matos all’interno dell’area piccola svirgola clamorosamente davanti a Meli. Senigagliesi al 23’ non aggancia il suggerimento di Melchiorri. Al 24’ Vulikic stoppa Melchiorri, già in posizione di fuorigioco. Vazquez al 28’, con una conclusione troppo centrale da fuori area, non riesce a sorprendere l’estremo marchigiano. Sinistro velenoso di Koaun al 30’: Meli in tuffo lascia invariato il parziale. Al 34’ che sibila sopra la traversa perugina una botta di Melchiorri. Cancellieri al 37’ manda a terra Senigagliesi e viene sanzionato col giallo. Al 38’ secondo spavento per i biancorossi con Carpani: Adamonis c’è e blocca provvidenzialmente il pallone sulla riga. Al 41’ Carpani, da sinistra, fa la barba al palo. Sul finale della prima frazione Bartolomei rossa, Kouan incorna e il pallone va out. Un minuto di recupero e si va all’intervallo.

Secondo tempo In avvio di seconda frazione Baldini manda in panchina Cancellieri e Iannoni e fa entrare in campo Bozzolan e Seghetti. Si ricomincia e ancora una volta il portiere del Grifo deve fare gli straordinari su Senegagliesi. Al 49’ Bozzolan viene atterrato in area e il signor Pezzopane assegna il penalty in favore biancorossi. Dagli undici metri si porta Vazquez ma Meli indovina la traiettoria e si rimane sullo 0-0. Al 62’ l’argentino viene richiamato fuori dal terreno di gioco insieme Mezzoni: dentro Santoro e Paz. E’ proprio il numero 26 al 64’ a tentare la prodezza con il pallone che vola, però, a sopra la traversa. Primo avvicendamento per i marchigiani al 70’, quando Pagliari mette Egharevba al posto di Senegagliesi. Seghetti al 73’ è a pochi centimetri da Meli e cicca in maniera incredibile. Santoro va a botta sicura al 78’; c’è Meli prontissimo. Subito dopo tiro dalla bandierina con il tiro da fuori di Bartolomei che scivola fuori. All’80’ la provvidenziale deviazione di Kouan devia fortunosamente una chance da distanza ravvicinata di Morrone. Per i giallorossi il numero 16 si dà il cinque con Giampaolo all’81’. Altri cambi all’83’: Cudrig per Kouan in casa Grifo, sul fronte Recanatese Reparo per Prisco. Due occasioni in pochi istanti firmate dal dell’ex Juve che non vanno a buon fine. All’89’ Adamonis ci mette un pezza e dice no a Melchiorri. Seghetti tenta il tutto per tutto; Meli respinge l’assalto. Al 94’ triplice fischio e squadre che lasciano il terreno di gioco.