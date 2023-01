PERUGIA – La squadra mobile di Perugia ha collocato in comunità il quarto e ultimo minore presunto componente del gruppo accusato di avere compiuto alcune rapine nel centro storico dei capoluogo umbro nei pressi di centri commerciali in danno di coetanei. E’ stata data così esecuzione a una misura cautelare disposta dal gip presso il tribunale dei minorenni e già eseguita all’inizio di novembre nei confronti di altri tre ragazzi. L’indagine ha riguardato nove episodi relativi a reati predatori tra il 30 giugno e il 18 luglio del 2022. “Suscitando notevole allarme sociale” si sottolinea in una nota della Procura dei minorenni.