Perugia, completamente ubriaco cammina e danneggia tutte le auto in sosta

PERUGIA – Un uomo di quarantanovenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato di un’auto parcheggiata in via Cialdini a Perugia, nella zona tra Monteluce e Porta Pesa. L’uomo stava camminando a piedi quando, per cause che restano al vaglio delle autorità, si è scagliato contro un’auto di grossa cilindrata che la proprietaria aveva parcheggiato poche ore prima. Ad assistere alla scena un altro residente che in quei minuti si trovava nei paraggi con il proprio cane e, ovviamente, ha allertato le forze dell’ordine. Quando una pattuglia è arrivata sul posto il quarantanovenne era ancora in via Cialdini dove è stato fermato ed è subito apparso in stato di alterazione psicomotoria. L’uomo, comunque, si è reso disponibile a risarcire il danno, considerato dalle autorità di grave entità. Sul posto è quindi arrivata anche la proprietaria del veicolo, che poco dopo ha sporto denuncia contro il quarantanovenne.