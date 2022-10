Perugia, commercio illecito di sostanze dopanti per bodybuilder e palestre: arresti e perquisizioni

Le indagini

Le indagini, partite nel lugio del 2021, hanno preso il via dall’intercettazione, all’aeroporto di Milano Malpensa, di un pacco contenente farmaci e sostanze anabolizzanti proveniente dalla Bulgaria e destinato a Perugia, in particolare presso l’abitazione del soggetto ritenuto l’autore principale del commercio illecito. Successivamente le investigazioni si sono sviluppate con servizi di osservazione, attività tecniche di intercettazione, perquisizioni personali e locali che hanno consentito, in epoche e tempi diversi, di intercettare spedizioni di farmaci anabolizzanti e di operare i successivi sequestri. L’indagine, riferisce la procura di Perugia, ha disvelato un vasto traffico di sostanze illecite ad azione stupefacente in favore di atleti partecipanti a competizioni agonistiche di body building nonché a titolari e frequentatori di palestre con sede fuori regione.

Giro d’affari in tutta Italia

L’approvvigionamento e l’acquisto delle sostanze avveniva attraverso canali nazionali ed esteri ad opera dei quattro soggetti arrestati i quali, utilizzando app di messaggistica e piattaforme di vario tipo, provvedevano alla successiva spedizione delle sostanze vietate ai numerosi acquirenti ‘fidelizzati’ su tutto il territorio nazionale. Gli altri due indagati, un soggetto originario e domiciliato in Bulgaria e un altro residente in provincia di Napoli, destinatari di misura cautelare meno affittiva, l’obbligo di firma, si erano occupati di un trasporto di sostanze vietate dalle Marche all’Umbria. Il volume d’affari finora quantificato è di circa 300 mila euro. Ad oggi sono state documentate oltre 1.800 spedizioni in favore di circa 500 soggetti/clienti, la cui posizione è al vaglio della procura.