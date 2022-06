Perugia, collaboratrice di un’agenzia di assicurazioni intascava premi Rc auto: denunciata

PERUGIA – E’ accusata di essersi intascata nel 2021 numerosi premi pagati dai clienti, senza mai versarli alla società e attivare la polizza obbligatoria per la Rca auto una collaboratrice di un’agenzia di assicurazioni denunciata a piede libero dai carabinieri di Bettona. L’indagine ha preso il via quando durante un controllo alla circolazione stradale, i militari si sono imbattuti in un utente che ha esibito, in buona fede, un certificato assicurativo risultato contraffatto.

Rapporto di fiducia Gli investigatori sono quindi risaliti all’impiegata che, facendo leva sul rapporto di fiducia instauratosi negli anni con numerosi clienti, provenienti da tutta la provincia di Perugia, avrebbe omesso di versare all’agenzia i premi ricevuti per il rinnovo delle polizze auto, oltra a trasmettere loro dei certificati assicurativi contraffatti e non validi L’indagine ha permesso di individuare 23 certificati falsi, rilasciati per l’utilizzo di altrettanti veicoli, per i quali la presunta truffatrice avrebbe intascato circa 10.000 euro.