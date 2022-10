Perugia col Sudtirol per risalire la china: “Conta soltanto vincere”

PERUGIA – Impegno casalingo (ore 16.15) con la matricola Sudtirol per il Grifo di mister Silvio Baldini. I grifoni sono reduci da due sconfitte consecutive dopo il cambio alla guida della panchina biancorossa hanno un solo obiettivo: vincere, per tanti, tantissimi motivi, in primis quello di ridare vigore a una piazza ormai al limite della sfiducia.

In cerca del successo

“E’ stata una settimana positiva – ha detto mister Silvio Baldini alla vigilia del match coi tirolesi – una vittoria ci darebbe grande autostima, fiducia ed un minimo di serenità. Dobbiamo essere pronti alla battaglia e anche a reagire. Bisogna mandare giù i rospi e non pensare al negativo”

Lavoro

“Abbiamo lavorato su possesso palla e su una maggiore incisività offensiva in questa settimana – ha affermato il mister – Le sensazioni sono positive nonostante il momento difficile. Contro il Sudtirol una vittoria ci darebbe autostima e fiducia per cercare di venire fuori il prima possibile da questa situazione. È importante vincere”.

Modulo

“Per quanto riguarda il modulo si va avanti col 4-2-3-1 – ha proseguito Baldini – Con la difesa a tre ho visto che soffrivamo. Sulle corsie d’attacco potrei giocare con un attaccante puro o con una pedina che mi dà più equilibrio. Scelgo in base a ciò che dice il campo. Matos? Vedremo tra una quarantina di giorni dove può essere utilizzato. I risultati delle altre squadre non ho nessun vantaggio a saperli prima. Non posso farmi prendere da situazioni che non mi appartengono”.