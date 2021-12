Perugia, cocaina nel cofano dell’auto: ventenne finisce in manette

PERUGIA – Un ventenne è stato arrestato in flagranza di spaccio e poi condannato a sei mesi di reclusione dopo che è stato fermato dai carabinieri di Perugia in zona Ponte Vallaceppi. Il ragazzo è stato notato a bordo di un’auto in compagnia di un altro soggetto e i militari si sono avvicinati con l’auto. Il giovane conducente, però, è scappato riuscendo, almeno in un primo momento, a far perdere le proprie tracce. Gli uomini dell’Arma, comunque, nel giro di poco lo hanno di nuovo rintracciato, fermato e sottoposto a un’accurata perquisizione dell’auto e domiciliare. Nel cofano dell’auto è stato trovato un sacco di plastica nero con all’interno 21 dosi di cocaina per 15 grammi, mentre il ventenne aveva con sé 920 euro di vario taglio. Sia il denaro che la droga sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato, condannato e multato per mille euro.