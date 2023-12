Perugia, cocaina nascosta nei cespugli e in auto: arrestato un 23enne

PERUGIA – E’ stato fermato mentre tentava di vendere 42 dosi di cocaina nascosti tra le aiuole ma anche all’interno di un’auto rubata. Le forze dell’ordine durante alcuni controlli nei pressi del cimitero di Ponte Pattoli, hanno notato un ragazzo sopraggiungere a bordo di un’auto e, poi, prelevare qualcosa da un cespuglio a bordo strada. Così è scattata la perquisizione del giovane, un 23enne albanese, ma anche al veicolo, che ha permesso il ritrovamento di 42 confezioni di cocaina pronte allo spaccio.

Dentro un barattolo

Alcune di queste erano contenute all’interno di un barattolo nascosto tra i cespugli. E ancora, addosso il giovane aveva 2 telefoni e 700 euro in contanti, ovvero i possibili proventi dello spaccio. Il veicolo, invece, immatricolato come auto a noleggio senza conducente, è risultato rubato. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e denunciato dall’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e portato alla casa circondariale di Capanne.