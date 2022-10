Perugia, cliente dà in escandescenze all’ufficio postale: intervengo gli agenti

La discussione sul conto

La discussione era nata dopo che l’impiegata dello sportello aveva comunicato al cliente che l’operazione di chiusura del conto non era possibile perché lo stesso non era in possesso della carta di identità Sentita dai poliziotti, la donna ha raccontato che al suo diniego il 58enne era andato in escandescenza, urlando e inveendo nei suoi confronti al punto che, spaventata, si era vista costretta a richiedere l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti, l’uomo – nel frattempo ritornato alla calma – ha spiegato che l’operazione gli era stata preclusa perché, al momento di presentare la carta d’identità, aveva mostrato la denuncia per furto del documento. La dipendente ha però precisato ai poliziotti che il sistema elettronico dell’azienda non le consentiva di proseguire in mancanza della carta d’identità. Il 58enne è stato infine invitato a richiedere un duplicato del documento per poter procedere alla chiusura del conto.