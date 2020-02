Perugia, ciclista resta ferito dopo una caduta nel bosco

PERUGIA – Momenti di paura domenica mattina per un ciclista quarantaseienne che è caduto in bicicletta in mezzo ai boschi tra Deruta e Torgiano. Non sono gravi le condizioni del ciclista grazie all’intervento immediato dei Vigili del fuoco e degli uomini del Soccorso alpino. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla zona impervia in cui l’uomo in mountain bike è caduto.