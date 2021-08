Perugia, chiuso locale che non controllava il Green pass: molti giovani ballavano all’interno

PERUGIA – Chiuso dalla polizia un locale dove gli agenti hanno accertato il non rispetto delle normative anti Covid per il mancato controllo dei Green pass, ma anche per avere consentito che centinaia di persone ballassero all’interno “in assoluta violazione delle norme di sicurezza a tutela della salute pubblica”. Il controllo è stato svolto nella notte tra venerdì e sabato dal personale della questura, con gli agenti della Divisione Pasi, e dalla Municipale.

Contestazioni Al trasgressore, nei confronti del quale erano state già fatte contestazioni per fatti analoghi, è stata comminata una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni in materia Covid ed è disposta la “chiusura immediata” del locale con apposizione dei sigilli. Sono in corso accertamenti per eventuali ulteriori provvedimenti e segnalazioni alle autorità.