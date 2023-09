PERUGIA – La Curva Nord chiusa per una gara e un’ammenda di mille euro. Questa la sanzione inflitta al Perugia, da scontare in campionato, dal giudice sportivo di serie C, Stefano Palazzi, in merito a quanto accaduto a Rimini. La gara era stata interrotta per diversi minuti a causa dell’incendio del materassino dedicato al salto in alto provocato da un fumogeno lanciato dai tifosi perugini.