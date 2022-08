Perugia, chiusa in un ripostiglio per dieci ore: la madre allontanata da casa

PERUGIA – Ha riferito alla polizia anche di essere stata rinchiusa in un ripostiglio per dieci ore dalla madre che una volta uscita l’ aveva percossa violentemente ma anche che la donna aveva minacciato di far esplodere l’ intero edificio nel quale abitavano: sono alcuni degli elementi sulla base dei quali gli agenti di un commissariato della provincia di Perugia hanno dato esecuzione a un’ ordinanza di allontanamento dalla casa familiare della cinquantaduenne, disposta dal gip. Maltrattamenti in famiglia il reato contestato.

Comportamenti violenti

La figlia ha detto alla polizia che da quando frequentava le scuole medie aveva subito dalla madre comportamenti violenti, come ingiurie, minacce e violente percosse. Secondo gli investigatori comportamenti proseguiti negli anni, diventando sempre più rilevanti. Come quando la cinquantaduenne era arrivata a lanciare un ferro da stiro contro la figlia e a minacciarla di morte. La figlia, terrorizzata, aveva quindi raccontato tutto alla polizia, rifiutandosi però di presentare querela nei confronti della madre. Gli agenti del commissariato, per la gravità degli episodi, hanno però attivato subito il Codice rosso e al termine delle indagini è stata applicata la misura cautelare.