PERUGIA – Un raggiro tra i più odiosi usando come argomento la presunta malattia del figlio. Hanno telefonato a un anziano e gli hanno chiesto 23 mila euro delle presunte cure che il figlio residente all’estero avrebbe dovuto improvvisamente sostenere. L’ottantacinquenne perugino non è caduto nel tranello e ha raccontato tutto alle forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per tentare di risalire all’autore della tentata truffa.