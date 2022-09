Perugia, chiama la ex compagna e minaccia suicidio, ma viola misura cautelare

PERUGIA – Chiama la ex compagna per chiederle di tornare insieme minacciando il suicidio in caso di rifiuto, ma era sottoposto a una misura cautelare che, oltre al divieto di avvicinamento, gli vietava di contattare la ex con qualsiasi mezzo ed è stato quindi denunciato. La donna ha raccontato agli agenti di polizia del commissariato di Spoleto che, per indurla a tornare insieme, l’uomo le aveva inviato un messaggio con le foto di una pistola e di alcune cartucce. I poliziotti, verificato che non risultava detentore di armi, si sono recati nell’ abitazione dell’ uomo dove hanno svolto una perquisizione personale e all’ abitazione. Nel corso dei controlli, hanno trovato la pistola delle foto, poi risultata essere di libera vendita, e le cartucce, detenute illegalmente. L’ uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni e violazioni delle prescrizioni previste con l’ applicazione della misura cautelare.