Perugia, che sfida contro il Lecce, Alvini: “Non pensiamo ai torti subiti”

PERUGIA – Il Grifo prova a rialzare la china dopo le due sconfitte-beffa consecutive con il Benevento e il Brescia. Lo farà domani, alle 15.30, nella sfida interna contro il Lecce. Contro i salentini non sarà un’impresa facile quella di vincere e il mister del Grifo, Massimiliano Alvini, lo sa bene.

Avversari e arbitri

“Il Lecce – ha detto l’allenatore biancorosso – è la squadra più attrezzata per andare in Serie A. Non puoi concedergli molto campo perché sanno ripartire veloci e colpire. Servirà essere compatti e meno aggressivi in pressione”.

Da Alvini arriva una considerazione sugli arbitraggi degli ultimi due incontri: Condivido il pensiero espresso dal club nell’ultima conferenza stampa di Giannitti. Contro il Benevento c’è stato demerito nostro nel non aver concretizzato il dominio e quindi non cerco l’alibi del rigore. A Brescia, invece, non è stato rispettato il regolamento. Se però pensiamo ai torti siamo dei perdenti e dei mediocri”.

Futuro

Infine dal mister arriva un pensiero sugli obiettivi di fine stagione: “Vogliamo raggiungere i playoff con passione e determinazione. Sarà molto difficile ma faremo di tutto”.