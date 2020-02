Perugia, cessione per Rodin. Gyomber sarà assente a lungo

PERUGIA – Cessione per Matej Rodin. Il difensore centrale arrivato in estate lascia il Grifo senza partite ufficiali, solo qualche spezzone in amichevole.Per lui si concretizza il ritorno in patria con cessione a titolo definitivo al N.K. Varaždin, squadra della prima divisione croata.

Gyomber A seguito degli esami strumentali eseguiti presso la Liotti Diagnostica di Taverne di Corciano e in seguito a valutazione specialistica ortopedica, Norbert Gyomber ha riportato una lesione distrattiva del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

⠀Pertanto verrà eseguito un protocollo specifico rieducativo e riabilitativo di natura conservativa. I tempi di recupero previsti sono nell’arco di circa 45 giorni.