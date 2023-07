Perugia, cessione in stallo. Ma intanto ci sono i convocati per il raduno

PERUGIA– “AC Perugia Calcio comunica che la trattativa per la cessione del club è ancora in corso e che necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente.

La priorità in questo momento è l’inizio della stagione sotto l’aspetto tecnico che avrà inizio domani, lunedì 17 luglio.Ribadiamo che ogni comunicazione riguardante la trattativa in essere avverrà attraverso i canali ufficiali del club”.

Una nota in serata del club biancorosso è intervenuta a mettere – per ora – la parola fine alle voci che si sono susseguite per tutta la giornata di domenica relativamente al fallimento della trattativa per la cessione del Perugia da Santopadre ad un gruppo di imprenditori petroliferi con l’advisory dello studio Benigni di Roma. Un’empasse che sarebbe di natura economica, fra richieste di chiarimento rispetto anche all’esposizione debitoria e Santopadre che invece chiede il versamento di una caparra. Nel frattempo non c’è ancora l’allenatore che lunedì dovrà dirigere la squadra nel ritiro. In corsa Liverani, Francesco Baldini e Ivan Javorcic.

Il ritiro

Da lunedì visite mediche e test atletici, poi allenamento in sede fino al trasferimento a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dal 1 al 11 agosto.

Il quartier generale di squadra e staff sarà l’Hotel Santo Stefano, ubicato a pochi metri dal centro storico del paese.

Le sedute giornaliere si svolgeranno presso lo stadio comunale “Egidio Capaccini”. Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Abibi, Furlan, Moro

DIFENSORI: Angella, Cancellieri, Cicioni, Curado, Dell’Orco, Righetti, Sgarbi, Souarè, Vulikic

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Casasola, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Luperini, Manneh, Santoro

ATTACCANTI: Di Serio, Ebnoutalib, Matos, Seghetti, Sulejmani, Vano