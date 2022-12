Perugia, cercasi sprint: il Grifo ci prova a Cagliari contro l’ex Liverani

PERUGIA – Il Perugia nella 17. giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Cagliari dell’ex grifone Fabio Liverani nel lunch match di domenica 11 dicembre allo stadio “Unipol Domus Arena”. Calcio d’inizio alle ore 12:30.

Arbitro A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Serra della sezione di Torino. A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessio Saccenti di Modena. Quarto ufficiale sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Al Var Marco Guida di Torre Annunziata, assistente Alessandro Cipressa di Lecce.

I Numeri della sfida

Tra le squadre contro cui il Cagliari non ha mai vinto in Serie B, il Perugia è una delle due, insieme al Torino, contro cui i sardi hanno disputato 10 sfide nel torneo: sei pareggi e quattro successi umbri. Il Perugia ha mantenuto la porta inviolata in sette delle 10 sfide contro il Cagliari in Serie B, incluso il successo per 2-0 nel confronto più recente (14 marzo 2016). Il Cagliari non ha mai segnato in cinque partite casalinghe contro il Perugia in Serie B: tre pareggi (tutti per 0-0) e due successi umbri.

Curiosità

Il Cagliari ha subito sempre almeno un gol nelle ultime sei partite interne di Serie B, l’ultima volta che ha concesso almeno una rete per più sfide casalinghe consecutive nel torneo è stato nel dicembre 1984 (sette gare). Il Perugia ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre match di campionato, l’ultima volta che ha registrato quattro clean sheet di fila in Serie B risale all’aprile 2015 con Andrea Camplone alla guida. Gianluca Lapadula ha contribuito a tre marcature contro il Perugia in Serie B: un gol e due assist nei quattro precedenti anche se nelle ultime due sfide contro la squadra umbra non ha partecipato a nessuna rete nel torneo. Filippo Falco, ex della sfida (otto presenze e un gol nel 2017/18), ha segnato due gol contro il Perugia in Serie B, solo contro Avellino e Carpi ha fatto meglio nel torneo (tre reti a entrambi) – l’ultimo gol del classe ’92 nel campionato cadetto risale al novembre 2020 contro il Chievo con la maglia del Lecce. Boris Radunovic e Stefano Gori sono rispettivamente gli unici due giocatori di Cagliari e Perugia a non aver ancora saltato un minuto in questo campionato. Potrebbe rientrare dall’infortunio Edoardo Goldaniga, altro ex della gara, fuori dal 15 ottobre scorso: il difensore conta 35 presenze e tre gol in Serie B con la maglia del Perugia nella stagione 2014/15. Altro ex della gara è Alberto Dossena, 10 presenze e un gol tra il 2016 e il 2018 con la maglia del Perugia in Serie B. Federico Melchiorri ha giocato 37 partite con la maglia del Cagliari tra Serie B (27) e Serie A (10), segnando 11 gol totali tra cui il suo primo in massima serie, il 26 settembre 2016, decisivo per la vittoria 2-1 contro la Sampdoria. Inoltre con il Perugia è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze). Dovesse prendere parte al match, Nicholas Viola affronterebbe il Perugia in Serie B per l’11. volta in carriera, contro nessun’altra squadra conta più presenze nella competizione.