Perugia celebra San Lorenzo, monito di Bassetti: “Serve apertura e accoglienza”

PERUGIA – Si chiamano Stefano Bucarini, Mauro Corazzi e Moreno Fabbri i tre uomini sposati che, martedì, sono stati ammessi a Perugia all’Ordine del Diaconato. L’ordinazione è avvenuta nella cattedrale di San Lorenzo nel giorno in cui il capoluogo umbro festeggia il suo patrono; a officiare la cerimonia il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, monsignor Fausto Sciurpa (presidente del Capitolo dei canonici di San Lorenzo) e alcuni sacerdoti.

Diaconi Ai tre nuovi diaconi (oltre 40 quelli permanenti), così come ai fedeli presenti, Bassetti ha indicato come esempio San Lorenzo, “che diede la sua vita per la Chiesa, meritando la corona del martirio, per raggiungere in letizia il Signore. Soprattutto noi, che abbiamo compiti e gravi responsabilità nella Chiesa – vescovi, sacerdoti, istituzioni, fedeli laici – siamo tutti chiamati a seguire gli insegnamenti di Lorenzo e a imitarlo nell’amore di Cristo e dei fratelli. Il suo gesto di indicare nei poveri i tesori della Chiesa, rimane sempre il grande insegnamento da seguire. Lorenzo, come Cristo sulla croce, non grida vendetta, anzi sa perfino essere umorista mentre le fiamme lo divorano; per noi san Lorenzo rimane il chicco di grano caduto in terra sempre pronto a morire”.