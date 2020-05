Perugia, c’è l’accordo coi giocatori per il taglio degli stipendi

PERUGIA – C’è l’accordo fra Perugia e giocatori per il taglio degli stipendi. Lo annunciano i tre quotidiani locali, La Nazione, Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria. L’intesa fra il presidente Massimiliano Santopadre e il capitano Alessandro Rosi ha portato ad una intesa. I grifoni, a quanto sembra i grifoni rinunceranno ad un mese e mezzo di emolumenti, 45 giorni, sia nel caso in cui il campionato di B ripartisse, sia se non dovesse essere più ripreso. Alla proposta di Massimiliano Santopadre non avrebbero aderito solo 4-5 elementi, ma il numero cospicuo di adesioni sarebbe già adeguato alle necessità di spending review del club.