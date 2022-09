Perugia, Castori accende il derby con le Fere: “Siamo carichi. Della Ternana non mi importa”

PERUGIA – Primo derby dell’Umbria da allenatore per Fabrizio Castori. Poche ore e Grifo e Fere scenderenno in campo domani al “Liberati” per uno degli spettacoli più attesi dello sport umbro: la straregionale tra rossoverdi e biancorossi. Il Grifo è carico e in suo mister è ottimista: “In questa settimana – ha affermato Castori in conferenza stampa – abbiamo lavorato molto sull’aspetto tattico, voglio che i ragazzi comprendano sempre meglio i meccanismi per concedere meno agli avversari ed essere più propositivi”.

Tifosi

Sul rapporto con i tifosi in vista del derby ha aggiunto: “E’ importante per una squadra e sappiamo quanto loro tengono al derby. Ci vorrebbe un risultato, perchè ottenerlo sarebbe una cosa roboante oltre che un beneficio per la classifica. Questa gara va affrontata al massimo sotto tutti i punti di vista. Potrà anche essere una partita spettacolare: si prepara una strategia e poi si finisce per giocare con il cuore e le emozioni. La spinta emotiva supera l’aspetto motivazionale”.

Avversari

Nessun commento da parte del mister sulla Ternana: “A me interessa solo l’approccio del Perugia. Loro hanno una spiccata vocazione offensiva. Dovremo essere bravi a limitarli e capitalizzare le occasioni. Strizzolo e Angella sono tra i convocati, ma non voglio parlare di formazione per tenere tutti sulla corda”. Vicinanza alle Marche Infine dal mister del Grifo arriva un pensiero per le Marche, sua terra di origine devastata dal maltempo negli ultimi giorni: “E’ una cosa triste che mi tocca profondamente. Ho amici che mi hanno mandato dei video a riguardo. E’ una situazione davvero brutta”