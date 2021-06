Perugia, Caserta a un passo dal l’addio: sulla panchina del Grifo arriva Alvini

PERUGIA – Si separano le strade del Perugia e di Fabio Caserta. La telenovela tra il tecnico campano e la società biancorossa dopo un mese è arrivata al capolinea. L’intesa tra le parti è stata raggiunta secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di venerdì. Caserta si recherà a Perugia lunedì prossimo per risolvere il contratto che lo lega al Grifo. Dopo di che potrà firmare il contratto che lo vedrà sedersi sulla panchina del Benevento. Ora si apre la partita per trovare il nome del trainer che sostituirà l’allenatore che sostituirà l’uomo che ha riportato il Perugia in Serie B dopo un anno di purgatorio in C. Il nome più caldo che gira da diverse settimane è quello dell’ex allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini. Manca solo l’ufficialità per vederlo sulla panchina dei grifoni.