Perugia, carattere e grinta non bastano a Marassi: in Tim Cup passa il Genoa (3-2)

GENOA-PERUGIA 3-2 (2-2)

GENOA (3-5-2): Marchetti, Sabelli, Vanheusden (47′ st Serpe), Criscito, Biraschi, Ekuban (1′ st Kallon), Bianchi (1′ st Destro), Sturaro (1′ st Pandev), Hernani (10′ st Rovella), Badelj, Cambiaso. A disp.: Andrenacci (GK), Masiello, Melegoni, Behrami, Buksa, Portanova, Ozyborra. All. Ballardini

PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Carretta (42′ pt Angella), Burrai, Murano (21′ st Vano), Dell’Orco (37′ st Righetti), Vanbaleghem, Curado, Falzerano (21′ st Rosi), Kouan (21′ st Santoro), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Gyabuaa, Melchiorri, Sounas, Manneh, Bianchimano. All. Alvini

ARBITRO: Rapuano di Rimini (Bresmes di Bergamo – Ceccon di Lovere) IV° ufficiale: Fiero di Pistoia – VAR: Banti di Livorno, AVAR: Raspolini di Livorno

RETI: 2′ pt Carretta, 11′ pt Lisi, 26′ pt (rig.) Criscito (G), 41′ pt Hernani (G), 42′ st Kallon (G)

NOTE: 39′ pt espulso Curado (P) per chiara occasione da rete. Ammonito Burrai, Dell’Orco, Biraschi, Vanbaleghem, Pandev

GENOVA – il Perugia lotta e poi si affievolisce contro il Genoa a Marassi. I biancorossi di mister Alvini salutano la Coppa Italia ai 32esimi venendo sconfitti in rimonta dai padroni di casa rossoblù. Il Grifo inizia bene il match, si porta avanti di due lunghezze ma a metà della prima frazione avviene il blackout che riporta in sella la formazione genovese che sembrava ormai domata. Non bastano quindi le realizzazioni di Carretta e Lisi. Il rigore di Criscito riaccende le speranze genovesi. Poi l’espulsione di Curado manda in tilt la formazione ospite che subisce la rete del 2-2 di Hernani. Nel secondo tempo il Perugia stenta e non poco. L’extratime diventa un miraggio all’88’ con il gol di Kallon che vale il 3-2. Resta comunque la consolazione di aver tenuto testa a una squadra di Serie A. Oltre il risultato si sono viste parecchie situazioni che fanno ben sperare per il prossimo campionato cadetto.

Primo tempo Si comincia e il Grifo mostra immediatamente i muscoli. Dopo due giri di orologio Falzerano fa partire un traversone da destra, Dell’Orco incorna e Marchetti respinge. Sulla ribattuta si fa valere Carretta che schiaccia di testa siglando la rete dello 0-1 perugino. Al 5’ a provarci è Murano che non riesce nelle sue intenzioni. Al 7’ gran fermento nell’area rossoblù per un sospetto fallo di mano di un giocatore genoano: i biancorossi chiedono il rigore con il Var che però smentisce. Al 10’ Chichizola respinge un tentativo di Vanheusen. All’11’ il Perugia non è sazio e all’11’ concede il bis. Falzerano spennella un’altra volta da destra, Lisi è pronto e mette la firma sullo 0-2. I padroni di casa contestano un possibile fuorigioco ma il Var sentenzia che è tutto regolare. Al 16’ ci prova Cambiaso sparando troppo in alto la sfera. Al 25’ sugli sviluppi di una punizione Burrai tocca la palla con la mano e il signor Rapuano concede il rigore per la squadra di casa. Dal dischetto Criscito non sbaglia e il Genoa accorcia le distanze. I grifoni liguri riprendono fiducia e al 29’ è Hernani a far partire il colpo spedendo il pallone alto sopra la traversa umbra. Al 35’ l’estremo biancorosso si rende protagonista di due prodezze: prima respinge una punizione dal limite di Hernani, poi para in due tempi una incursione di Sabelli. Al 38’ Curado blocca con foga Bianchi che si stava involando verso Chichizola: rosso diretto. Dalla successiva punizione esce un nulla di fatto ma nell’azione successiva Hernani si libera della difesa ospite e sigla il gol del 2-2. Nei 5′ di recupero non accade nulla se non un tiro alle stelle di Falzerano.

Secondo tempo Al 2′ della ripresa per il Genoa Kallon spara e Chichizola devia in corner. Al 57′ il portiere perugino respinge un tiro di Destro. Nei minuti successivi il Perugia prova a reagire ma non avviene la riscossa sparata. All’88’ Kallon coglie al volo la palla con un tiro a giro sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina e il Grifo deve dire addio al suo percorso in Coppa Italia. In pieno recupero è Vano che prova il tiro della vita e a provare di cercare il pareggio. La palla però va fuori e la formazione di mister Ballardini può proseguire la sua avventura in Tim Cup.