Perugia, carambola in superstrada tra auto e furgoni: due feriti

PERUGIA – Momenti di paura giovedì mattina sulla superstrada per Perugia, la statale Centrale Umbra, all’altezza di Ospedalicchio. Almeno cinque veicoli, tra cui due furgoni entrambi e tre auto, sono rimasti coinvolti in un incidente. Due le persone ferite che i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere: uno de due sarebbe stato ricoverato in codice rosso. A ricostruire le cause dell’incidente la polizia stradale, che sta eseguendo i rilievi in superstrada.