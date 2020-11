Perugia, carambola di auto in via Corcianese: tre feriti

PERUGIA – Ancora un incidente stradale in via Cortonese. Venerdì sera tre persone sono rimaste ferite. In base alla prima ricostruzione due auto hanno impattato frontalmente e altre due sono rimaste coinvolte nello schianto che si è consumato nelle. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato all’ospedale di Perugia tre feriti: le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni e il trasferimento risulta avvenuto con codice verde. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi del caso.