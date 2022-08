Perugia, camuffa l’identità e firma contratti d’affitto senza pagarli

PERUGIA – Arrestato un 53enne straniero che da anni utilizzava le generalità di un altro uomo durante i controlli delle forze dell’ordine, questione che aveva portato la vittima a ricevere cartelle di pagamento, e per le multe. Nei giorni scorsi la vittima ha riconosciuto in un supermercato di via Ruggero D’Andreotto il 53enne ed ha avvisato le forze dell’ordine di Perugia che, quando sono andate a identificarlo, si sono sentite rispondere con il nome dell’uomo che aveva richiesto il loro aiuto. È stato perciò arrestato per false attestazioni e pubblico ufficiale e denunciato per sostituzione di persona e calunnia.