Perugia, camionista fa inversione di marcia lungo la E45: scattano indagini

Verifiche effettuate

Dalle verifiche è emerso che il conducente dell’autoarticolato, risultato essere uno straniero, mentre procedeva in direzione Umbertide, giunto all’altezza della corsia di immissione in prossimità del raccordo A1, approfittando di un bypass della barriera di delimitazione delle carreggiate aveva fatto inversione di marcia. Fortunatamente senza provocare incidenti. Sono ora in corso le ricerche del mezzo pesante da parte della polizia stradale. Il conducente, infatti, rischia il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi – spiega ancora la Questura -, la revoca della patente ed una sanzione amministrativa da un minimo di 2.040 ad un massimo di 8.186 euro. E’ in corso, inoltre, un confronto tra la polizia stradale di Perugia e il compartimento Anas per verificare la possibilità di chiusura del bypass e prevenire, quindi, episodi analoghi.