Gubbio, camion si ribalta nel piazzale di un’azienda: un ferito

GUBBIO – Un autoarticolato mercoledì mattina si è rovesciato all’interno del piazzale della ditta del suo proprietario, a Gubbio. Ferito lievemente il conducente. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l’incidente è avvenuto in un’azienda in località Ponte D’Assi, che si occupa di smaltimento di materiali ferrosi. Il conducente, rimasto in piedi all’interno della cabina, è stato tirato fuori dal camion e stabilizzato dalla squadra dei vigili del fuoco di Gubbio. Il 118 lo ha poi trasportato all’ospedale di Branca.